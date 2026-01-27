Число жертв обстрілу Одеси збільшилося до трьох

Унаслідок атаки ворожих ударних дронів типу «Shahed» по Одесі загинули троє людей.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Під завалами зруйнованого житлового будинку на вулиці Прохорівській рятувальники виявили тіло жінки. Пошуково-рятувальна операція на місці триває.

Станом на цей час відомо про 24 постраждалих унаслідок атаки.