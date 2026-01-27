28 січня в Одесі — день жалоби

Унаслідок трагічних подій, що сталися в ніч на 27 січня 2026 року через ворожу масовану атаку ударними БпЛА на місто Одесу та призвели до людських жертв, 28 січня 2026 року оголошено днем жалоби.

У цей день на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам та організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музичного супроводу та утриматися від проведення розважальних заходів.