В Одесі вшанували пам’ять жертв Голокосту. Напередодні пам’ятної дати у Прохоровському сквері відбулася церемонія покладання квітів.

У заході взяв участь виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль, представники громадськості та духовенства.

Під час заходу голова регіональної асоціації колишніх в’язнів гетто Роман Шварцман наголосив на важливості збереження історичної правди. Він нагадав, що визволителями нацистського табору смерті Аушвіц були солдати Першого Українського фронту, серед яких — уродженці Одеси, Києва та Полтави. Саме вони принесли свободу в’язням однієї з найбільших фабрик смерті.

Прохоровський сквер є символічним місцем трагедії, адже у 1941 році саме звідси для тисяч одеських євреїв розпочалася так звана «Дорога смерті».