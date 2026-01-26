Негода повалила майже 40 дерев в Одесі

Сьогодні, 26 січня 2026 року, через дощ зі снігом та зниження температури повітря нижче нуля Одесу скувала ожеледиця. Дерева вкрилися товстим шаром льоду та перетворилися на крихкі льодяні конструкції, які не витримують поривчастого вітру. Під вагою льоду ламаються навіть здорові гілки й дерева.

За даними КП «Міськзелентрест», станом на 18:00 внаслідок негоди в місті повалено 39 дерев і великих гілок.

Працівники «Міськзелентресту» оперативно розпочали ліквідацію наслідків стихії. До робіт також залучені співробітники комунальних підприємств «ЖКС», які прибирають повалені дерева на підпорядкованих територіях. Комунальники здійснюють розпил дерев та їх подальше вивезення.

Насамперед проводиться розчищення автомобільних доріг, магістралей, пішохідних зон, а також забезпечується проїзд до соціально важливих об’єктів.

Станом на цей час основні роботи майже завершені, однак інформація уточнюється, оскільки погодні умови залишаються складними, а негода триває.