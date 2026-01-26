На Одещині викрили корупційну схему в суді

Посадовицю підозрюють у вимаганні та одержанні 4000 доларів США за сприяння у визнанні судом факту догляду чоловіком за своєю бабусею. Жінці вже повідомили про підозру — їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність викрили та задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

За даними досудового розслідування, до керівниці апарату міського суду в одному з районів Одеської області звернулася жінка, яка хотіла з’ясувати порядок визнання факту догляду її сином за бабусею. Посадовиця запевнила, що може особисто підготувати позовну заяву, організувати її розгляд і вплинути на ухвалення суддею позитивного рішення. Водночас вона висунула умову — надати неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів, які, за її словами, мали бути розподілені між «усіма залученими до процесу».

Після передачі коштів фігурантку затримали в процесуальному порядку.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються всі обставини злочину. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.