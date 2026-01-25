Новини Одеської області Одеські новини ТОП Новини 

Молдовські митники зупинили спробу незаконного ввезення косметики

На пункті пропуску на в’їзді до Республіки Молдова митники викрили спробу незаконного переміщення комерційної партії косметичної продукції без декларування. Про це повідомили в митній службі Молдови, передає «Бессарабія INFORM».

Під час контролю автомобіля Skoda Superb та детального огляду багажу однієї з пасажирок, 49-річної жінки, митники виявили 64 коробки з косметичними засобами, які мали явні ознаки товарної партії.

Зазначена продукція не була задекларована у встановленому законодавством порядку. Як з’ясувалося, косметика належала пасажирці та перевозилася з комерційною метою.

Усю партію косметичної продукції вилучили. Наразі триває документування факту правопорушення для з’ясування всіх обставин та ухвалення відповідного рішення.

У митній службі нагадують, що відповідно до правил Республіки Молдова, товари, які перевозяться з комерційною метою, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню. У разі недекларування або приховування продукції передбачено вилучення товару, штраф та можливу конфіскацію вантажу.

