Молдовські митники зупинили спробу незаконного ввезення косметики

На пункті пропуску на в’їзді до Республіки Молдова митники викрили спробу незаконного переміщення комерційної партії косметичної продукції без декларування. Про це повідомили в митній службі Молдови, передає «Бессарабія INFORM».

Під час контролю автомобіля Skoda Superb та детального огляду багажу однієї з пасажирок, 49-річної жінки, митники виявили 64 коробки з косметичними засобами, які мали явні ознаки товарної партії.

Зазначена продукція не була задекларована у встановленому законодавством порядку. Як з’ясувалося, косметика належала пасажирці та перевозилася з комерційною метою.

Усю партію косметичної продукції вилучили. Наразі триває документування факту правопорушення для з’ясування всіх обставин та ухвалення відповідного рішення.

У митній службі нагадують, що відповідно до правил Республіки Молдова, товари, які перевозяться з комерційною метою, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню. У разі недекларування або приховування продукції передбачено вилучення товару, штраф та можливу конфіскацію вантажу.