Одеса прийняла делегацію з Румунії

Одесу з робочим візитом відвідала делегація з Румунії на чолі з членом Палати депутатів Румунії Александріном Мойсеєвим та єпископом Румунської православної церкви В’ячеславом Ґореаном. Делегацію супроводжував Генеральний консул Румунії в Одесі Клаудіу Татару.

Під час візиту Румунська православна церква передала військовим медикам мобільний госпіталь, який використовуватиметься для лікування та стабілізації поранених військовослужбовців. Також представники делегації відвідали одну з міських лікарень, де ознайомилися з умовами надання медичної допомоги та актуальними потребами медичного персоналу і пацієнтів.

У межах перебування в Одесі відбувся круглий стіл за участі керівництва Одеської міської військової адміністрації. Зустріч розпочалася з молитви єпископа Румунської православної церкви за мир в Україні.

Сторони обговорили роль України у зміцненні безпеки Європи, а також досвід нашої держави у формуванні нової оборонної моделі Європейського Союзу. Окрему увагу приділили спільним інфраструктурним проєктам, питанням інтеграції українських біженців у румунське суспільство, наданню гуманітарної допомоги громадянам, які залишаються в Україні. Також ішлося про розвиток співпраці з містом Констанца, встановлення нових партнерських відносин між українськими та румунськими містами, енергетичні виклики та організацію літнього відпочинку для дітей.

Перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна подякувала румунській стороні за постійну підтримку України та Одеси, висловивши сподівання, що ця зустріч стане початком стратегічної співпраці між двома країнами.

Зустріч мала особливе символічне значення, адже відбулася напередодні Дня об’єднання Дунайських князівств, який Румунія відзначає 24 січня. Це свято є нагадуванням про спільні для України та Румунії цінності — свободу, єдність і відповідальність за безпеку Європи.

Як зазначив Александрін Мойсеєв, війна показала, що співпраця між двома державами, особливо у південному регіоні, стала тіснішою та важливішою, ніж будь-коли раніше.