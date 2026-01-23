П’ятеро травмованих у ДТП на Одещині, серед них двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на автодорозі Одеса – Рені між населеними пунктами Катлабуг та Кирнички.

За попередніми даними поліції, 38-річна водійка автомобіля BMW під час виконання обгону виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen, яким керував 48-річний чоловік, що рухався назустріч.

Унаслідок аварії до медичного закладу доправили водійку BMW, а також пасажирів Volkswagen — 46-річну дружину водія та двох дітей віком 7 і 10 років.

Обох водіїв буде перевірено на наявність стану сп’яніння. Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції з’ясовує всі обставини події, після чого інциденту нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Рух транспорту на цій ділянці дороги не ускладнений.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом.

Інформацію надали в Ізмаїльському районному відділі поліції Одеської області.