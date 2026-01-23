Незаконна забудова в Приморському районі: одеситу загрожує до 3 років обмеження волі

В Одесі повідомили про підозру чоловіку, який самовільно зайняв земельну ділянку та здійснив незаконну забудову. За скоєне правопорушнику загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Як повідомили в поліції, протиправні дії жителя Приморського району викрили та задокументували слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1.

За даними слідства, чоловік, маючи у власності квартиру, без будь-яких дозвільних документів вирішив незаконно зайняти земельну ділянку поруч із нею, яка належить територіальній громаді міста. На самовільно зайнятій землі він організував реконструкцію житла — розширив житлову площу квартири, добудувавши комору, кімнату та коридор, а також звів окрему господарську споруду.

У результаті одесит здійснив капітальну забудову на земельній ділянці площею 74,4 кв. м, не маючи на це жодних правових підстав.

Як зазначив слідчий у справі Владислав Білічук, після збирання достатньої доказової бази фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до трьох років обмеження волі.

Крім того, слідчі звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного, у тому числі на незаконно збудовані об’єкти.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.