На трасі Одеса – Рені перекинувся мікроавтобус із пасажирами

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 січня, на автодорозі Одеса – Рені поблизу села Кирнички.

За попередньою інформацією правоохоронців, 44-річний водій мікроавтобуса Ford Transit, який рухався у напрямку Ізмаїла та перевозив 15 пасажирів, не дотримався безпечної швидкості руху. Унаслідок цього транспортний засіб з’їхав із проїзної частини та перекинувся у кювет.

У результаті аварії медичної допомоги потребували шестеро пасажирів віком від 27 до 48 років — їх доправили до лікарні. Решта пасажирів не постраждали.

Перевірка водія на стан алкогольного сп’яніння засвідчила, що він був тверезим.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності суворого дотримання правил дорожнього руху та закликають водіїв бути уважними за кермом.

Інформацію надали в Ізмаїльському районному відділі поліції Одеської області.