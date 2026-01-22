Унаслідок атаки БпЛА на Одеський район загинув підліток

Унаслідок нічної атаки Росії на Одеську область загинув юнак 2009 року народження. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Повітряну тривогу в чотирьох районах Одещини оголосили о 1:14 ночі 22 січня. Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників у напрямку Білгород-Дністровського, Маяків, Біляївки, Лиманки, Чорноморська та Сергіївки. Відбій тривоги пролунав о 2:50.

В Одеському районі ворожий дрон влучив між 18-м та 19-м поверхами багатоквартирного житлового будинку без детонації. Унаслідок удару пошкоджено фасад і скління будівлі, а також припарковані поруч автомобілі.

Із будинку евакуювали 58 мешканців, серед яких восьмеро дітей. На місці працювали всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.