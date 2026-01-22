Посадовцю з Одещини загрожує до 7 років тюрми

Керівнику одного з комунальних підприємств Болградського району повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та незаконній порубці лісу. За даними правоохоронців, його дії завдали державі збитків майже на 430 тисяч гривень. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Як повідомили в поліції, посадовця викрили співробітники сектору карного розшуку та слідчі відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що у листопаді минулого року керівник комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем із метою отримання прибутку, організував вирубку ростучих дерев у лісосмузі, що належить до земель лісогосподарського призначення Буджацької громади.

За даними слідства, він доручив підлеглим спиляти дерева та забезпечив їх бензопилами і трактором із причепом для перевезення деревини з подальшим продажем. Працівники, не знаючи про протиправність дій, виконали наказ і спиляли 75 живих дерев акації.

Поліцейські вилучили незаконно заготовлену деревину, інструменти та техніку. На все майно судом накладено арешт.

Згідно з експертним висновком, шкода, завдана навколишньому природному середовищу, становить 428 тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також за ч. 4 ст. 246 ККУ — незаконна порубка дерев у лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки. Максимальне покарання за інкримінованими статтями — до семи років позбавлення волі.

Суд задовольнив клопотання слідчих про відсторонення підозрюваного від посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 998 400 гривень із покладенням процесуальних обов’язків.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Болградська окружна прокуратура.