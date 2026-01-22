В Одесі відзначили День Соборності покладанням квітів

22 січня, у День Соборності України, в Одесі відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

У заході взяли участь представники міської влади, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, громадські активісти та молодь.

Покладені квіти біля постаті Кобзаря символізували єдність українського народу та вдячність поколінням, які виборювали незалежність України. Учасники заходу наголосили, що соборність — це не лише важлива історична дата, а й спільна відповідальність кожного громадянина за майбутнє держави.

Також до події долучилися працівники комунальних служб, які вирушають до Києва для допомоги у відновленні та забезпеченні життєдіяльності столиці.