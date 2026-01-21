В Одесі жінки можуть безкоштовно перевірити стан свого здоров’я

В Україні з 1 січня запроваджено комплексну систему профілактики раку шийки матки за новим Порядком скринінгу, розробленим на основі рекомендацій ВООЗ. Програма передбачає первинну профілактику (інформування про ВПЛ, вакцинацію, безпечну сексуальну поведінку) та вторинну — регулярні обстеження, зокрема ПАП-тест і тестування на папіломавірус.

Особливу увагу приділено жінкам віком 30–55 років на рівні первинної медичної допомоги.

У межах реалізації програми в Одесі з 21 по 28 січня 2026 року відбудеться Тиждень профілактики та раннього виявлення раку шийки матки. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради та міського центру здоров’я.

У робочі дні лікарі-гінекологи та акушери проводитимуть безоплатні профілактичні огляди з цитологічним обстеженням і надаватимуть рекомендації. Обстеження проходитимуть у жіночих консультаціях, міських лікарнях, діагностично-консультативних центрах і ЦПМСД у різних районах міста.

Субота та неділя — вихідні.

Графік проведення Тижня профілактики та раннього виявлення раку шийки матки в медзакладах Одеси:

1. Жіноча консультація № 1 пологового будинку № 5

вул. Академічна, 14, 1-й поверх, з 8:00 до 16:00;

вул. Добровольців, 28, 4-й поверх, гінекологічне відділення пологового будинку, з 8:00 до 16:00.

2. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичні відділення з функціями жіночих консультацій

вул. Старопортофранківська, 67, з 8:00 до 17:00;

вул. Сергія Ядова, 61б, з 8:00 до 17:00.

3. Міська лікарня № 5, поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет № 2, з 9:00 до 14:00.

4. Міська лікарня № 8, поліклініка

Фонтанська дор., 110, 1-й поверх, кабінет № 114, понеділок, середа - з 8:30 до 12:30.

5. Діагностично-консультативний центр № 1 міської клінічної лікарні № 10

вул. Олексія Вадатурського, 61а, корпус А:

1-й поверх, кабінет № 4, з 8:00 до 11:00 та з 12:00 до 16:00;

2-й поверх, кабінет № 6, з 12:00 до 18:00;

3-й поверх, кабінет № 8, з 8:00 до 16:00.

6. Діагностично-консультативний центр № 2 міської клінічної лікарні № 10

вул. Варненська, 25/2:

кабінет № 1 - з 9:00 до 11:30;

кабінет № 3 - з 8:00 до 10: 00;

кабінет № 4 - з 8:00 до 11:00;

кабінет № 5 - з 9:00 до 10:30;

кабінет № 6 - з 14:00 до 14:30;

кабінет № 7 — з 14:00 до 15:30;

кабінет № 8 - з 15:00 до 16:30;

кабінет № 9 - з 8:00 до 16:00;

кабінет № 12 - з 8:00 до 12:00;

кабінет № 13 - з 9:00 до 11:30;

кабінет № 14 - з 9:00 до 12:00;

кабінет № 18 - з 16:45 до 20:00;

кабінет № 19 - з 18:00 до 19:30.

7. Діагностично-консультативний центр № 3 міської клінічної лікарні № 10

Люстдорфська дор., 170:

кабінет № 1 - з 9:00 до 14:00;

кабінет № 3 - з 8:00 до 13:00;

кабінет № 7 - з 8:00 до 13:00;

кабінет № 9 - з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00;

кабінет № 11 - з 9:00 до 12:00;

кабінет № 12 - з 14:00 до 17:00;

кабінет № 14 — з 8:00 до 12:00;

кабінет № 15 — з 9:00 до 14:00.

8. Консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні № 11

вул. Віталія Нестеренка, 5г, 2-й поверх, кабінет № 25, з 10:30 до 14:00.

9. Жіноча консультація № 4 пологового будинку № 1

вул. Болгарська, 38, 6-й поверх, з 8:00 до 17:00.

10. Жіноча консультація № 5 пологового будинку № 1

вул. Академіка Філатова, 58/2, 1-й поверх, з 8:00 до 17:00.

11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

вул. Добровольців, 26, кабінет № 3: понеділок – з 12:00 до 15:00; вівторок – з 15:00 до 18:00; середа – з 9:00 до 12:00; четвер – з 9:00 до 15:00; п'ятниця – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00;

вул. Сегедська, 16, кабінет № 5, вівторок, середа – з 09:00 до 15:00;

вул. Базарна, 77, 1-й поверх, кабінет № 2, середа – з 8:30 до 14:30; четвер – з 11:30 до 17:30.

12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

вул. Сім’ї Глодан, 63/1, кабінет № 9, з 9:00 до 13:00

13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінет № 21, з 9:00 до 18:00.

14. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

вул. Академіка Заболотного, 59/1, кабінет № 2, з 9:00 до 13:00.

15. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, кабінет № 13, з 9:00 до 14:00;

вул. Житомирська, 2, 1-й поверх, кабінет № 124, з 9:00 до 12:30.

16. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 12, з 9:00 до 13:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, 2-й поверх, кабінет № 204, з 9:00 до 13:00;

вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 410, з 9:00 до 13:00.

17. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Зоопаркова, 8, 1-й поверх, кабінет № 19, з 8:00 до 20:00.

18. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка Заболотного, 32а, 2-й поверх, кабінет № 15, понеділок, четвер - з 8:00 до 13:00;

вул. 28-ї бригади, 21а, кабінет № 37, понеділок, четвер - з 13:00 до 17:00; вівторок, середа, п'ятниця - з 8:00 до 12:00.