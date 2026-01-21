В Одесі жінки можуть безкоштовно перевірити стан свого здоров’я
В Україні з 1 січня запроваджено комплексну систему профілактики раку шийки матки за новим Порядком скринінгу, розробленим на основі рекомендацій ВООЗ. Програма передбачає первинну профілактику (інформування про ВПЛ, вакцинацію, безпечну сексуальну поведінку) та вторинну — регулярні обстеження, зокрема ПАП-тест і тестування на папіломавірус.
Особливу увагу приділено жінкам віком 30–55 років на рівні первинної медичної допомоги.
У межах реалізації програми в Одесі з 21 по 28 січня 2026 року відбудеться Тиждень профілактики та раннього виявлення раку шийки матки. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради та міського центру здоров’я.
У робочі дні лікарі-гінекологи та акушери проводитимуть безоплатні профілактичні огляди з цитологічним обстеженням і надаватимуть рекомендації. Обстеження проходитимуть у жіночих консультаціях, міських лікарнях, діагностично-консультативних центрах і ЦПМСД у різних районах міста.
Субота та неділя — вихідні.
Графік проведення Тижня профілактики та раннього виявлення раку шийки матки в медзакладах Одеси:
1. Жіноча консультація № 1 пологового будинку № 5
вул. Академічна, 14, 1-й поверх, з 8:00 до 16:00;
вул. Добровольців, 28, 4-й поверх, гінекологічне відділення пологового будинку, з 8:00 до 16:00.
2. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичні відділення з функціями жіночих консультацій
вул. Старопортофранківська, 67, з 8:00 до 17:00;
вул. Сергія Ядова, 61б, з 8:00 до 17:00.
3. Міська лікарня № 5, поліклініка
вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет № 2, з 9:00 до 14:00.
4. Міська лікарня № 8, поліклініка
Фонтанська дор., 110, 1-й поверх, кабінет № 114, понеділок, середа - з 8:30 до 12:30.
5. Діагностично-консультативний центр № 1 міської клінічної лікарні № 10
вул. Олексія Вадатурського, 61а, корпус А:
1-й поверх, кабінет № 4, з 8:00 до 11:00 та з 12:00 до 16:00;
2-й поверх, кабінет № 6, з 12:00 до 18:00;
3-й поверх, кабінет № 8, з 8:00 до 16:00.
6. Діагностично-консультативний центр № 2 міської клінічної лікарні № 10
вул. Варненська, 25/2:
кабінет № 1 - з 9:00 до 11:30;
кабінет № 3 - з 8:00 до 10: 00;
кабінет № 4 - з 8:00 до 11:00;
кабінет № 5 - з 9:00 до 10:30;
кабінет № 6 - з 14:00 до 14:30;
кабінет № 7 — з 14:00 до 15:30;
кабінет № 8 - з 15:00 до 16:30;
кабінет № 9 - з 8:00 до 16:00;
кабінет № 12 - з 8:00 до 12:00;
кабінет № 13 - з 9:00 до 11:30;
кабінет № 14 - з 9:00 до 12:00;
кабінет № 18 - з 16:45 до 20:00;
кабінет № 19 - з 18:00 до 19:30.
7. Діагностично-консультативний центр № 3 міської клінічної лікарні № 10
Люстдорфська дор., 170:
кабінет № 1 - з 9:00 до 14:00;
кабінет № 3 - з 8:00 до 13:00;
кабінет № 7 - з 8:00 до 13:00;
кабінет № 9 - з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00;
кабінет № 11 - з 9:00 до 12:00;
кабінет № 12 - з 14:00 до 17:00;
кабінет № 14 — з 8:00 до 12:00;
кабінет № 15 — з 9:00 до 14:00.
8. Консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні № 11
вул. Віталія Нестеренка, 5г, 2-й поверх, кабінет № 25, з 10:30 до 14:00.
9. Жіноча консультація № 4 пологового будинку № 1
вул. Болгарська, 38, 6-й поверх, з 8:00 до 17:00.
10. Жіноча консультація № 5 пологового будинку № 1
вул. Академіка Філатова, 58/2, 1-й поверх, з 8:00 до 17:00.
11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2
вул. Добровольців, 26, кабінет № 3: понеділок – з 12:00 до 15:00; вівторок – з 15:00 до 18:00; середа – з 9:00 до 12:00; четвер – з 9:00 до 15:00; п'ятниця – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00;
вул. Сегедська, 16, кабінет № 5, вівторок, середа – з 09:00 до 15:00;
вул. Базарна, 77, 1-й поверх, кабінет № 2, середа – з 8:30 до 14:30; четвер – з 11:30 до 17:30.
12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3
вул. Сім’ї Глодан, 63/1, кабінет № 9, з 9:00 до 13:00
13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4
вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінет № 21, з 9:00 до 18:00.
14. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5
вул. Академіка Заболотного, 59/1, кабінет № 2, з 9:00 до 13:00.
15. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16
вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, кабінет № 13, з 9:00 до 14:00;
вул. Житомирська, 2, 1-й поверх, кабінет № 124, з 9:00 до 12:30.
16. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18
вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 12, з 9:00 до 13:00;
вул. Отамана Чепіги, 54, 2-й поверх, кабінет № 204, з 9:00 до 13:00;
вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 410, з 9:00 до 13:00.
17. Консультативно-діагностичний центр № 6
вул. Зоопаркова, 8, 1-й поверх, кабінет № 19, з 8:00 до 20:00.
18. Консультативно-діагностичний центр № 29
вул. Академіка Заболотного, 32а, 2-й поверх, кабінет № 15, понеділок, четвер - з 8:00 до 13:00;
вул. 28-ї бригади, 21а, кабінет № 37, понеділок, четвер - з 13:00 до 17:00; вівторок, середа, п'ятниця - з 8:00 до 12:00.
