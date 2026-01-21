У Кілії на території храму сталася пожежа: постраждав чоловік

У місті Кілія Ізмаїльського району на території Храму Покрови Пресвятої Богородиці сталася пожежа — загорілася сторожова будка.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Рятувальники оперативно ліквідували займання на площі 70 квадратних метрів. Під час пожежі постраждав чоловік 1956 року народження. Його каретою швидкої медичної допомоги доправили до лікарні.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.