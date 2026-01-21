Кухонный комбайн, который заменит десять приборов: тест и рекомендации ВЕНКОН

Ранее, чтобы облегчить быт, хозяйки покупали мясорубки, соковыжималки, блендеры, миксеры и прочие девайсы, занимающие все полки в кухонных шкафах. Когда на днях мы с коллегами начали обсуждать свои кулинарные успехи, в ходе диалога отметили, что 1 кухонный комбайн может заменить от 2 до 10 устройств, при этом не занимает много места и доступен по цене. Данная тема заинтересовала нас и мы отправились в офис ВЕНКОН, чтобы больше узнать про этот вид техники.

Устройство, заменяющее множество девайсов — кухонный комбайн

Кухонные комбайны, представленные на полках шоурума Венкон и в их интернет-магазине, можно назвать универсальной техникой, для выполнения различных манипуляций с продуктами. В зависимости от комплектации, с ним можно перемалывать, нарезать, шинковать, смешивать, взбивать, выполнять тепловую и прочую обработку. При этом комбайны имеют относительно компактные габариты, просты в пользовании, в той или иной степени помогают автоматизировать процесс готовки.

С каждым днем ассортимент устройств на рынке увеличивается, сейчас каждый может выбрать для себя вариант, подходящий по бюджету и функциональности. Некоторые производители предусматривают возможность доукомплектации агрегата в будущем. При грамотном подходе к выбору, комбайн быстро себя окупит и прослужить без нареканий много лет.

Как выбрать кухонный комбайн, чтобы он был максимально полезен: рекомендации от ВЕНКОН

Чтобы кухонный комбайн долго служил вам, был востребован и вам не пришлось переплачивать за ненужные функции, рекомендуем заранее определиться со следующими параметрами.

Вид и количество модулей

У многих дома уже есть современные кофемолки или блендеры, мясорубки или миксеры. Поэтому при выборе кухонного комбайна важно обдумать, какие функции будут возложены на него. Есть устройство с:

блендером;

миксером;

мясорубкой;

пароваркой;

соковыжималкой;

овощерезкой;

мельничкой для кофе;

фудпроцессорами.

Чем больше модулей имеет агрегат, тем он дороже и сложнее в обслуживании и ремонте.

Мощность и объем чаш

Производительность комбайна напрямую связана с мощностью, поэтому необходимо решить как часто вы планируете использовать устройство и в каких объемах будете обрабатывать продукты.

Мощность Рекомендации До 500 Вт Комбайн подойдет для периодического использования и приготовления пищи для 1-2 человек с обработкой овощей, перемалывания мяса домашней птицы (без жил), смешивания и взбивания продуктов. 500-1000 Вт Подойдут семье из 2-4 человек для ежедневного использования, чтобы работать с овощами, мясом птицы и прочих домашних животных, взбивать смеси, вымешивать густое тесто. 1000-1500 Вт Универсальное устройство, которое можно использовать не только для регулярной повседневной обработки продуктов, но и в процессе создания заготовок на зиму. Мощности устройства достаточно, чтобы перерабатывать значительные порции овощей, мяса и прочих продуктов. Более 1500 Вт Может использоваться для решения профессиональных задач в небольших кафетериях, кондитерских, ресторациях быстрого питания, в больших семьях. Устройство способно выдерживать интенсивные нагрузки, обрабатывать большие объемы продуктов.

При выборе комбайна обращайте внимание на объем основной и дополнительных чаш. Чем выше мощность, тем больше должен быть их объем, чтобы вам не пришлось работать с маленькими партиями. Учитывайте, что общий объем чаши выше полезного.

Функциональность кухонного комбайна

Обратите внимание на то, какими элементами изначально комплектуется кухонный комбайн и можно ли в дальнейшем приобрести дополнительные ножи, терки, насадки для шинковки и прочие комплектующие. Если планируется интенсивное использование агрегата и переработка твердых продуктов, лучше чтобы рабочие элементы были из металла. Не лишним будет наличие защиты от перегрева и перегрузок. Также рекомендуем обращать внимание на репутацию бренда, гарантию, которую дает производитель и наличие сервисных центров в вашем регионе. Если вам необходимо уточнить характеристики какого-то из кухонных комбайнов или нужна помощь в выборе оптимального, обращайтесь в Венкон.