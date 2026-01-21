Камери швидкості в Одесі: що вже працює і що планують встановити

В Одесі наразі функціонують дев’ять комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери розміщені на окремих відрізках міських магістралей і фіксують перевищення швидкісного режиму.

Про це повідомляє Українська Служба Інформації з посиланням на Патрульну поліцію Одеської області.

Станом на 17 грудня 2025 року камери працюють за такими адресами:

Миколаївська дорога, 205 та 287;

Південна дорога, 2 та 39;

вулиця Семена Палія, 25-А та 80;

проспект Князя Володимира Великого, 123-А;

проспект Небесної Сотні, 4;

проспект Шевченка, 4.

У патрульній поліції наголошують, що в межах населених пунктів, зокрема в Одесі, максимальна дозволена швидкість становить 50 км/год. Адміністративна відповідальність передбачена у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — саме такі порушення фіксують автоматичні комплекси.

Крім того, правоохоронці погодили чотири нові локації для встановлення камер. Йдеться про перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Шкільний аеродром, Люстдорфської дороги та вулиці Бреуса, вулиць Михайла Грушевського та Проценка, а також район третьої станції Люстдорфської дороги.

Водночас встановлення камер на перехресті вулиць Артура Савельєва та Добровольців поки не планується. У патрульній поліції пояснили, що цю ділянку не визнали аварійно небезпечною та не віднесли до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Нові комплекси автоматичної фіксації почнуть роботу лише після облаштування відповідної інфраструктури — встановлення опор і підключення обладнання до електропостачання та мережі інтернет.