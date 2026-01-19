Унаслідок обстрілу в Одесі серйозно пошкоджено об’єкт ДТЕК

У ніч на 19 січня під час ворожої атаки в Одесі було значно пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі».

Унаслідок обстрілів без електропостачання залишаються 30,8 тисячі родин. Руйнування є суттєвими, тому ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу для повного відновлення працездатності обладнання.

Після отримання дозволу від рятувальників і військових бригади ДТЕК розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі фахівці проводять огляд пошкодженого обладнання, розбирають завали та готуються до ремонтних робіт.

Першочерговим завданням енергетиків є відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити мешканців міста теплом і водою.