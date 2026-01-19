Росія вдарила дронами по Одеській області: пошкоджено багатоповерхівку

У ніч на Одещині російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури, є один постраждалий.

Як повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації, в Одеському районі ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, вибито вікна, а також постраждав приватний транспорт, припаркований поруч.

Крім того, зафіксовано пошкодження на території одного з об’єктів критичної інфраструктури.

На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків чергової російської атаки.



