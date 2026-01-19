Новини Одеської області Одеські новини ТОП Новини 

Морози перетворили одеське узбережжя на арктичний пейзаж

В Одесі фіксують кліматичну аномалію: через сильні морози та поривчасті вітри узбережжя Чорного моря почало замерзати, а пейзажі більше нагадують арктичні, ніж південне місто.

У соціальних мережах одесити публікують світлини, на яких видно зледенілий берег та крижинки на поверхні води. За словами містян, процес замерзання розпочався з берегової смуги — вода, що накочувалась хвилями, миттєво замерзала через низьку температуру повітря. Згодом зледеніння почало поширюватися і на саме море.

Втім, через постійний прибій Чорне море поки не взялося суцільною кригою. На поверхні утворилися окремі округлі або овальні крижинки, які рухаються разом із хвилями.

Одесити зазначають, що востаннє подібне явище спостерігали у 2012 році, коли зима також була аномально холодною. Тоді море замерзло суцільним шаром льоду на сотні метрів від берега, а деякі містяни навіть ризикували виходити на кригу та підходили до суден, які застрягли у льодяній пастці.

У соцмережах також повідомляють, що схожі кліматичні аномалії нині фіксують і на узбережжі Азовського моря. Попри те, що Азовське море мілкіше, воно зазвичай промерзає повільніше через вищу солоність води, адже солона вода замерзає при нижчій температурі. Проте цього разу й азовське узбережжя вже нагадує арктичні пейзажі.

