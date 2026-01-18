Война Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини

Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також зруйновано виробничу будівлю та легковий автомобіль.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків залучалися 3 одиниці техніки та 11 рятувальників ДСНС.

