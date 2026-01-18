Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини
Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також зруйновано виробничу будівлю та легковий автомобіль.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
До ліквідації наслідків залучалися 3 одиниці техніки та 11 рятувальників ДСНС.
