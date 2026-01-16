В Одесі затримали посадовицю ТЦК за торгівлю відстрочками

В Одесі правоохоронці викрили та затримали працівницю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, яка за гроші обіцяла допомогти військовозобов’язаному оформити нові документи та отримати відстрочку від мобілізації.

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі ГУНП в Одеській області, 30-річна діловодка відділення військового обліку та бронювання вимагала неправомірну вигоду у знайомого чоловіка, якого доставили до РТЦК та СП після оголошення у розшук за порушення правил військового обліку.

За грошову винагороду жінка запропонувала сприяння у виготовленні нових військово-облікових документів та отриманні відстрочки, запевняючи, що має вплив на посадових осіб, які ухвалюють відповідні рішення. Спочатку вона вимагала 5 тисяч доларів, однак згодом знизила суму до 700 доларів.

Фігурантку затримали після того, як вона отримала обумовлені кошти кількома переказами на банківську картку.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.