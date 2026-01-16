В Одесі діятиме новий безоплатний центр допомоги дітям із порушеннями слуху

В Одесі на базі дитячої поліклініки № 4 відкрили Міський дитячий центр слуху. Новий медичний підрозділ надаватиме комплексну допомогу дітям із порушеннями слуху — від ранньої діагностики до слухопротезування та подальшого медичного супроводу.

Для роботи Центру придбали сучасне спеціалізоване обладнання, зокрема ЛОР-комбайн, аудіометри та іншу необхідну техніку. У приміщеннях створили комфортні умови для прийому маленьких пацієнтів та їхніх батьків.

У Центрі працює лікар, який пройшов спеціальну підготовку за напрямом «отоларинголог-сурдолог», що дозволяє надавати профільну сурдологічну допомогу в межах одного медичного закладу.

Медична допомога у Міському дитячому центрі слуху надається безоплатно за направленням педіатра, сімейного або профільного лікаря та за попереднім записом.

Центр розташований за адресою: вул. Добровольців, 26, 3-й поверх.

Телефони для запису: 063 322 99 96, 067 387 01 68, 048 705 33 97.