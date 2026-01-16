В Ізмаїлі чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з викруткою

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про напад на військовослужбовців районного ТЦК та СП.

Інцидент стався 13 січня в Ізмаїлі під час проведення заходів з оповіщення. Під час перевірки документів один із чоловіків раптово дістав викрутку та почав кидатися на військовослужбовців.

Після нападу чоловік утік з місця події та сів до автомобіля. Згодом правоохоронці затримали водія, який сприяв його втечі.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Наразі проводяться необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події та притягнення причетних осіб до відповідальності.