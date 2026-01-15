Росія атакувала Одещину «шахедами»: ППО знищила більшість дронів

У нічний час російські окупанти атакували Південь Одеської області ударними безпілотниками. Більшість ворожих повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони.

Водночас зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

В Одеській області повітряна тривога тривала з 00:45 до 01:33. У цей період значна група ударних дронів типу «Shahed» заходила з акваторії Чорного моря та атакувала район Затоки й Чорноморська. Частина безпілотників прорвалася вздовж узбережжя та, здійснивши обхідний маневр, завдала ударів по південних околицях Одеси, один із дронів узяв курс у напрямку Маяків.

Унаслідок ворожої атаки зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі, після чого виникло загоряння. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Під час обстрілу постраждав охоронець. Медичну допомогу йому надали безпосередньо на місці події, госпіталізації не потребував.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської федерації проти мирного населення Одеської області.