Жорстоке поводження з твариною в Саф’янівській громаді: відповідальність нестиме мати

14 січня, правоохоронці виявили в інтернет-мережі відео, на якому дитина в одному із сіл Саф’янівської громади жорстоко поводиться з твариною — хлопець розкручував собаку на повідку та скинув її зі схилу.

Під час перевірки поліцейські встановили, що до події причетний 11-річний місцевий житель. Хлопець пояснив, що сприймав свої дії як гру. На щастя, домашній собака не постраждав і наразі перебуває у безпеці.

Оскільки дитина не досягла віку, з якого настає юридична відповідальність, поліцейські склали адміністративний протокол щодо матері хлопця за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — ухилення від виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини. Жінці загрожує штраф до 1700 гривень.

Крім цього, правоохоронці провели профілактичну роботу з хлопцем, його однолітками, які були присутні під час інциденту, а також з їхніми батьками. Метою заходів є запобігання подібним випадкам у майбутньому та формування гуманного ставлення до тварин.

У поліції наголошують: за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, яка може включати штраф або позбавлення волі.