На Одещині під час пожежі в будинку загинула жінка

У селі Нові Біляри Одеського району сталася пожежа в приватному одноповерховому житловому будинку. Загорілося домашнє майно. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1938 року народження.

За попередніми даними, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газового котла.

Обставини події встановлюються.