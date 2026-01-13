На Одещині двоє чоловіків напали на поліцейських під час патрулювання
Поліція Одещини затримала двох чоловіків за опір правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Інцидент стався кілька днів тому в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району під час нічного патрулювання. Під час перевірки ситуації один із фігурантів ударив поліцейського кулаком в обличчя.
Надалі, чинячи активний опір та намагаючись уникнути відповідальності, зловмисники зірвали з правоохоронців нагрудні відеокамери, внаслідок чого техніка була пошкоджена.
Правоохоронці затримали нападників у процесуальному порядку. Ними виявилися двоє 42-річних місцевих мешканців.
За вчинене чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.
