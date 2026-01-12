В Одесі запустили новий соціальний автобусний маршрут

В Одесі запрацював новий соціальний автобусний маршрут, перевезення на якому здійснюється автобусами, наданими громадами в межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

Новий маршрут «Застава-1 – парк ім. Тараса Шевченка» дублює тролейбусний маршрут № 3. На лінії курсують два автобуси.

Водночас у місті продовжують працювати й інші маршрути соціальних автобусів. Усі вони забезпечують перетин ключових соціальних напрямків Одеси та є безоплатними для населення.

Крім того, з 12 січня в місті запроваджено роботу інформаційного центру, який надаватиме мешканцям інформацію щодо функціонування соціальних маршрутів. Зокрема, у центрі можна буде дізнатися про схеми та графіки руху, час роботи автобусів, а також залишити скарги та пропозиції щодо їхньої роботи.

Диспетчери інформаційного центру працюватимуть з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00.