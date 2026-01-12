Після ударів по енергетиці на Одещині без світла залишилися 33,5 тисячі родин

У ніч проти 12 січня російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Одеські електромережі, а також по об’єктах іншої енергетичної компанії. Унаслідок атаки без електропостачання тимчасово залишилися близько 33,5 тисячі домогосподарств в Одеському районі.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі. Там зазначили, що пошкодження є суттєвими, а відновлення обладнання потребуватиме значного часу.

Після отримання відповідних дозволів від рятувальних служб і військових фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше повернути електропостачання споживачам.