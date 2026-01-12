Наслідки нічної атаки рф: пошкоджені будинки та об’єкти енергетики

На Одещині внаслідок нічної атаки російських військ ударними безпілотниками по житловій та енергетичній інфраструктурі постраждали двоє людей. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

У результаті атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний житловий будинок зруйновано повністю, щонайменше п’ять осель зазнали пошкоджень.

Через обстріл сталося знеструмлення кількох населених пунктів області та одного з мікрорайонів Одеси. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають.

В ОВА зазначили, що тепло- та водопостачання для населення вже відновлено.