Наслідки нічної атаки рф: пошкоджені будинки та об’єкти енергетики
На Одещині внаслідок нічної атаки російських військ ударними безпілотниками по житловій та енергетичній інфраструктурі постраждали двоє людей. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.
У результаті атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний житловий будинок зруйновано повністю, щонайменше п’ять осель зазнали пошкоджень.
Через обстріл сталося знеструмлення кількох населених пунктів області та одного з мікрорайонів Одеси. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають.
В ОВА зазначили, що тепло- та водопостачання для населення вже відновлено.
