Школи Одеси повертаються до очного навчання з 12 січня

Із 12 січня заклади загальної середньої освіти в Одесі знову працюватимуть у очному форматі. Таке рішення ухвалили у зв’язку з покращенням погодних умов. Про це 11 січня поінформували в Одеській міській раді.

Нагадаємо, раніше департамент освіти і науки разом з Одеською обласною військовою адміністрацією радили перевести школи на дистанційне навчання в період із 12 до 19 січня. Відповідну рекомендацію надали за результатами опитування серед батьків.

Разом із тим у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів оголосили жовтий рівень небезпечності на 12 січня через ожеледицю та зниження температури в Одесі й області.