У вихідні соціальні автобуси курсуватимуть з обмеженнями
У суботу соціальні автобуси курсуватимуть у скороченому режимі: на кожному маршруті працюватиме лише 1–2 автобуси.
У неділю соціальні автобуси не виходитимуть на лінії.
Повноцінна робота соціальних автобусів відновиться з понеділка.
Також нагадуємо, що в місті продовжують курсувати автобуси приватних перевізників, маршрути яких дублюють напрямки електротранспорту.
