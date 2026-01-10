У вихідні соціальні автобуси курсуватимуть з обмеженнями

У суботу соціальні автобуси курсуватимуть у скороченому режимі: на кожному маршруті працюватиме лише 1–2 автобуси.

У неділю соціальні автобуси не виходитимуть на лінії.

Повноцінна робота соціальних автобусів відновиться з понеділка.

Також нагадуємо, що в місті продовжують курсувати автобуси приватних перевізників, маршрути яких дублюють напрямки електротранспорту.