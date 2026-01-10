Одеські новини ТОП Новини 

У Пересипському районі відкрили Пункт незламності ДСНС

У Пересипському районі Одеси розгорнуто Пункт незламності ДСНС.

Для підтримки населення рятувальники облаштували мобільний пункт обігріву за адресою:
вул. Чорноморського козацтва, 88.

У пункті мешканці можуть:

  • зігрітися;

  • зарядити мобільні телефони та інші гаджети;

  • випити гарячі напої.

Пункт забезпечений усім необхідним для автономної роботи.

Графік роботи — цілодобово.
Водночас робота пункту здійснюється з урахуванням вимог комендантської години.

