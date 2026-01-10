У Пересипському районі відкрили Пункт незламності ДСНС
У Пересипському районі Одеси розгорнуто Пункт незламності ДСНС.
Для підтримки населення рятувальники облаштували мобільний пункт обігріву за адресою:
вул. Чорноморського козацтва, 88.
У пункті мешканці можуть:
зігрітися;
зарядити мобільні телефони та інші гаджети;
випити гарячі напої.
Пункт забезпечений усім необхідним для автономної роботи.
Графік роботи — цілодобово.
Водночас робота пункту здійснюється з урахуванням вимог комендантської години.
