Освітні зміни в Одесі: департамент очолила Юлія Філлер

Призначення Юлії Філлер на посаду директорки Департаменту освіти та науки Одеської міської ради стало важливою подією для всієї освітньої спільноти міста. Вона — професійна, принципова та порядна управлінка, яка пройшла шлях від рядового спеціаліста до керівника департаменту, досконало знаючи систему освіти зсередини.

Нова керівниця департаменту по праву вважається сильним членом команди нового очільника Одеси. Відразу декілька міжнародних громадських організацій виявили зацікавленість у співпраці з міським Департаментом освіти для розвитку дітей Одеси за програмою «Молодий та підприємливий». Програма передбачає обмін досвідом між українськими школярами та дітьми з інших європейських держав за рахунок європейських соціальних програм.

Також один із міжнародних благодійних фондів виявив зацікавленість у безоплатному оснащенні всіх шкіл та дитячих садків Одеси системами іонізації повітря, що має на меті зменшення поширення вірусних захворювань та створення безпечнішого освітнього середовища.

Управлінський досвід, репутація відповідальної людини та вміння вибудовувати партнерські відносини вже дають конкретні результати. Колеги відзначають її як керівницю, яка працює не заради посад, а заради результату, розвитку дітей і підтримки педагогів.

Відкритість до інновацій, міжнародної співпраці та соціально важливих проєктів формує сучасний підхід до управління освітою в Одесі. Очікується, що під новим керівництвом освітня галузь міста отримає потужний імпульс до розвитку, а Одеса й надалі зміцнюватиме свої позиції як місто європейських можливостей і турботи про здоров’я дітей.