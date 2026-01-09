Адаптація до змін: досвід «Фабрики смаку» у реформуванні харчування школярів

В умовах війни, енергетичної нестабільності та постійних повітряних тривог питання безпеки й базових потреб дітей у школах виходять на перший план. Саме тому кожне державне рішення у сфері організації харчування в закладах освіти сьогодні потребує не формального виконання, а швидкого й відповідального впровадження на практиці.

Доповнення до постанови Кабінету Міністрів України №305, яка регулює норми та порядок організації харчування в навчальних закладах, стало важливим кроком у цьому напрямі. Документ чітко передбачає можливість надання дітям наборів готових харчових продуктів промислового виробництва у форс-мажорних ситуаціях — під час блекаутів, повітряних тривог, відсутності води чи тепла, коли стандартну систему харчування забезпечити неможливо.

Втім, як показує практика, між ухваленням нормативного акта та його реальною реалізацією часто виникає значний часовий розрив. І саме тут особливо помітні компанії, які не чекають вказівок «згори», а діють на випередження.

Практика, а не декларації

Компанія «Фабрика смаку» стала однією з перших в Україні, хто не просто відреагував на зміни в постанові, а фактично підготував готове рішення, що повністю відповідає новим вимогам.

Як розповіла заступниця директора компанії Олена Усатенко, йдеться про спеціально розроблені порційні готові страви в реторт-пакетах, призначені саме для харчування школярів в умовах надзвичайних ситуацій.

«Ми уважно вивчили доповнення до постанови №305 й одразу зрозуміли: часу на розкачку немає. Поки діти перебувають на канікулах, а школи готуються до роботи в складних умовах, ми мали запропонувати реальний, безпечний і законний механізм харчування»

— зазначає Олена Усатенко.

У результаті компанія розробила та випустила лінійку готових страв у реторт-пакуванні — це каші з м’ясною складовою (зокрема гречана каша з куркою та інші варіанти), які не потребують додаткової підготовки, відповідають нормам зберігання та можуть видаватися дітям безпосередньо в укриттях або під час вимушених перерв у навчальному процесі.

Відповідність постанові — не на словах, а на упаковці

Окремої уваги заслуговує підхід до формальних аспектів. У «Фабриці смаку» наголошують: продукт не просто створений «за мотивами» постанови, а відповідає саме вимогам цієї постанови. На упаковці зазначено, що харчування призначене для використання згідно з постановою Кабінету Міністрів України №305 з урахуванням останніх змін.

Це принциповий момент, який часто ігнорується на практиці: відповідність нормам має бути не декларативною, а юридично коректною та прозорою для всіх сторін — від закладів освіти до контролюючих органів.

Готовність до реальних умов, а не до звітності

За словами Олени Усатенко, компанія пішла ще далі, завчасно сформувавши необхідний запас продукції. Термін зберігання таких реторт-пакетів становить до двох років за допустимих температурних режимів, що дозволяє використовувати їх саме в моменти реальної потреби, а не «для галочки» або потім.

Важливо й те, що продукція призначена виключно для форс-мажорних умов — блекаутів, повітряних тривог, відсутності базових комунальних ресурсів. Такий підхід підкреслює відповідальне ставлення не лише до букви закону, а й до його суті.

Чому це важливо

Історія з виконанням доповнення до постанови №305 є показовим прикладом того, як соціально відповідальний бізнес може і має взаємодіяти з державними рішеннями. Не чекати, доки проблема стане критичною, а заздалегідь запропонувати робочий механізм — особливо коли йдеться про дітей та їхню безпеку.

В умовах, коли система освіти працює в постійному режимі ризиків, такі дії формують не лише стійкість процесів, а й довіру — з боку шкіл, батьків і органів влади.

І саме такі кейси демонструють: виконання постанов може бути не формальним обов’язком, а частиною професійної та громадянської позиції компанії.