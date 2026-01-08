Вибух у багатоповерхівці Одеси: пошкоджено квартиру

Сьогодні, 8 січня, в одному з багатоповерхових будинків Одеси стався вибух. Унаслідок інциденту в квартирі було зруйновано стіни та вибито вікна. За попередньою інформацією, причиною став вибух туристичного газового балона.

Про подію повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Як зазначають рятувальники, вибух стався в квартирі на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській у Приморському районі міста. Загоряння після вибуху не виникло.

Ударною хвилею пошкоджено міжквартирні перегородки та вибито віконне скло в помешканні. За інформацією ДСНС, загиблих і постраждалих немає.