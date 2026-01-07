Вибухи на Одещині: триває атака ударних дронів

7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Регіон перебуває під атакою російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Зокрема, серія вибухів була чутна в Одесі. За попередньою інформацією, звуки могли доноситися з області. Ворог знову атакує регіон дронами з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили ЗСУ раніше інформували про рух ворожих безпілотників у напрямку Чорноморська.

Інформації про наслідки атаки станом на зараз не надходило.