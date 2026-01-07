Продавав гуманітарку: в Одесі викрили оборудку з автомобілями

В Одесі поліцейські затримали жителя Київської області, який продавав автомобілі, завезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, зокрема нібито для потреб Збройних сил України.

Про це у середу, 7 січня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, 53-річний чоловік використовував реквізити та документи благодійної організації, щоб ввозити автомобілі на територію України як гуманітарну допомогу. Надалі він виставляв ці транспортні засоби на продаж через інтернет-оголошення.

Слідством встановлено, що на початку 2026 року зловмисник продав три автомобілі — Nissan Pick-Up, Nissan Navara та Mazda — за загальну суму 17 800 доларів США. В Офісі генерального прокурора уточнили, що покупцем автомобілів був військовослужбовець.

Після отримання всієї суми коштів та передачі транспортних засобів разом із документами поліцейські припинили незаконну діяльність чоловіка та затримали його у процесуальному порядку.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 988 тисяч гривень.