Після пожежі: в Одесі оголосили тендер на відновлення будинку Вернета

Мерія Одеси виділила понад 10,3 млн гривень на проведення протиаварійних робіт у дохідному будинку Вернета в центрі міста, дах якого повністю вигорів улітку під час пожежі.

Тендер на виконання робіт оголосив департамент міського господарства Одеської міської ради. Про це повідомляє видання «Думська».

Пам’ятка архітектури розташована у Приморському районі на розі вулиць Ніжинської, 52 та Кіри Муратової, 10 (колишня Льва Толстого). Будівлю звели за проєктом архітектора Адольфа Мінкуса. У 1920–1940 роках тут мешкав відомий вчений-зоограф, професор Микола Лігнау.

Після пожежі, що сталася в ніч на 3 липня минулого року, критично постраждали 13 квартир у двох під’їздах з боку вулиці Ніжинської. Ще один під’їзд, який виходить на вулицю Кіри Муратової, не зазнав ушкоджень — над ним покрівля збереглася.

Мешканці неодноразово зверталися до ЖКС «Порто-Франківський» та інших інстанцій, однак у будинку так і не встановили навіть тимчасове перекриття. Через відсутність даху та пошкоджені комунікації люди змушені зимувати без опалення й збирати дощову воду прямо у квартирах.

Заплановані протиаварійні заходи є першим етапом майбутньої реставрації та мають на меті зупинити подальше руйнування будівлі.

Згідно з тендерною документацією, підрядник повинен виконати укріплення конструкцій, зокрема підсилити фундаменти, відремонтувати опорні стіни та перекриття з тріщинами, а також усунути загрозу обвалення елементів фасаду. Також передбачено повну заміну або ремонт інженерних мереж — каналізації, водопостачання, систем опалення та електрики — для запобігання подальшому пошкодженню споруди.

Окрему увагу приділять ремонту покрівлі, консервації аварійного декоративного оздоблення фасаду, а на фінальному етапі — внутрішнім оздоблювальним роботам.

Оскільки будинок має статус пам’ятки архітектури, підрядник повинен мати ліцензію на роботи з об’єктами класу наслідків СС3. Усі роботи мають виконуватися з дотриманням реставраційних норм для збереження автентичного вигляду споруди.

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 14 січня 2026 року. Завершити протиаварійні роботи планують до кінця 2027 року.