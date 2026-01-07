Будинок на Транспортній підготували до експлуатації після ворожої атаки
Комунальне підприємство «ЖКС «Фонтанський» завершило консерваційні роботи в житловому будинку на вулиці Транспортній, 7ж, який зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки.
У будівлі повністю відновили роботу всіх інженерних мереж — електропостачання, газу, тепла та води. Наразі будинок підготовлений до подальшої експлуатації.
Мешканці квартир, що постраждали внаслідок обстрілу, отримають компенсацію з міського бюджету на відновлення пошкоджених вікон і дверей.
У подальшому в будинку заплановано проведення капітального ремонту, який фінансуватиметься за кошти міського бюджету.
