Будинок на Транспортній підготували до експлуатації після ворожої атаки

Комунальне підприємство «ЖКС «Фонтанський» завершило консерваційні роботи в житловому будинку на вулиці Транспортній, 7ж, який зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки.

У будівлі повністю відновили роботу всіх інженерних мереж — електропостачання, газу, тепла та води. Наразі будинок підготовлений до подальшої експлуатації.

Мешканці квартир, що постраждали внаслідок обстрілу, отримають компенсацію з міського бюджету на відновлення пошкоджених вікон і дверей.

У подальшому в будинку заплановано проведення капітального ремонту, який фінансуватиметься за кошти міського бюджету.