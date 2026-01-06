Суд відправив під домашній арешт лікарку, яку підозрюють у хабарництві

Правоохоронці затримали лікарку одного з міських медичних закладів Одеси, яка вимагала від пацієнта 1600 доларів США за сприяння в оформленні інвалідності ІІІ групи та прискорення проходження медичного обстеження.

За даними слідства, до невропатолога, яка обіймає посаду завідувачки відділення неврології та психіатрії та входить до складу кардіо-неврологічної експертної команди однієї з міських лікарень, звернувся чоловік із проблемами зі здоров’ям. Він консультувався щодо порядку проходження медичного обстеження та встановлення групи інвалідності.

Медична працівниця погодилася «допомогти» лише за грошову винагороду. За оформлення інвалідності ІІІ групи та пришвидшення запису на необхідні обстеження вона вимагала 1600 доларів США.

Чоловік звернувся до правоохоронних органів. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили та задокументували протиправну діяльність 56-річної жінки.

Лікарка отримувала кошти від пацієнта кількома частинами. Після передачі обумовленої суми правоохоронці затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання фігурантки поліцейські вилучили грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази. На вилучене майно судом накладено арешт.

За наявності достатніх доказів слідчі повідомили лікарці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій із використанням службового становища, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.