Одесити відзначили Водохреща на узбережжі Чорного моря
Сьогодні, 6 січня, одесити та гості міста долучилися до святкування Водохреща, або Богоявлення, за новоюліанським церковним календарем.
Традиційні богослужіння та обряди освячення води відбулися на двох локаціях — на 16-й станції Великого Фонтану та на пляжі «Ланжерон». Саме там зранку зібралися містяни, аби взяти участь у святкових службах і традиційних водохресних заходах.
Для забезпечення комфорту й безпеки учасників на обох локаціях були розгорнуті пункти обігріву. Вони дозволили людям зігрітися після перебування на холоді та купання в морській воді.
Під час святкувань на місцях також чергували відповідні служби, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям та оперативно реагувати у разі потреби.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews