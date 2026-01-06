Одесити відзначили Водохреща на узбережжі Чорного моря

Сьогодні, 6 січня, одесити та гості міста долучилися до святкування Водохреща, або Богоявлення, за новоюліанським церковним календарем.

Традиційні богослужіння та обряди освячення води відбулися на двох локаціях — на 16-й станції Великого Фонтану та на пляжі «Ланжерон». Саме там зранку зібралися містяни, аби взяти участь у святкових службах і традиційних водохресних заходах.

Для забезпечення комфорту й безпеки учасників на обох локаціях були розгорнуті пункти обігріву. Вони дозволили людям зігрітися після перебування на холоді та купання в морській воді.

Під час святкувань на місцях також чергували відповідні служби, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям та оперативно реагувати у разі потреби.