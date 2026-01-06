На Куликовому полі в Одесі відкрили цілодобовий пункт обігріву

В Одесі розпочав роботу пункт обігріву, який облаштовує Християнська місія «Нове життя». Проєкт спрямований на підтримку людей у складних зимових умовах та реалізовується у двох спеціально обладнаних наметах.

Один із наметів функціонує як пункт незламності — це комфортний простір на 110 місць, де кожен охочий може зарядити мобільні пристрої, випити гарячого чаю, отримати базову консультаційну підтримку або просто зігрітися в теплі.

Другий намет розрахований на 180 осіб, передусім людей, які опинилися без даху над головою. Тут відвідувачам надають сніданки та вечері, можливість відпочити в теплі, а також первинну медичну допомогу.

Обидва намети працюють цілодобово. У кожному з них постійно чергують волонтери, які забезпечують порядок, допомогу та підтримку відвідувачів.