Водохреща в Одесі: де освячуватимуть воду та як купатися безпечно

У вівторок, 6 січня, за новоюліанським церковним календарем відзначатиметься свято Водохреща, або Богоявлення.

В Одесі до святкових заходів облаштують пункти обігріву на 16-й станції Великого Фонтану та на пляжі Ланжерон. Служби з освячення води розпочнуться о 09:00 та 10:00 відповідно.

Напередодні Водохреща питання безпеки набуває особливої актуальності, адже саме в цей період зростає ризик виникнення надзвичайних ситуацій на водоймах. Занурення у холодну воду є серйозним навантаженням для організму й потребує відповідального підходу.

Мешканців і гостей міста закликають купатися виключно у спеціально облаштованих місцях, де під час свят чергуватимуть рятувальники та медичні працівники.

Категорично забороняється заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та різко пірнати. Також важливо зважати на власний стан здоров’я, адже переохолодження може мати небезпечні наслідки.

Основні правила безпеки під час занурення у воду: