Водохреща в Одесі: де освячуватимуть воду та як купатися безпечно
У вівторок, 6 січня, за новоюліанським церковним календарем відзначатиметься свято Водохреща, або Богоявлення.
В Одесі до святкових заходів облаштують пункти обігріву на 16-й станції Великого Фонтану та на пляжі Ланжерон. Служби з освячення води розпочнуться о 09:00 та 10:00 відповідно.
Напередодні Водохреща питання безпеки набуває особливої актуальності, адже саме в цей період зростає ризик виникнення надзвичайних ситуацій на водоймах. Занурення у холодну воду є серйозним навантаженням для організму й потребує відповідального підходу.
Мешканців і гостей міста закликають купатися виключно у спеціально облаштованих місцях, де під час свят чергуватимуть рятувальники та медичні працівники.
Категорично забороняється заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння та різко пірнати. Також важливо зважати на власний стан здоров’я, адже переохолодження може мати небезпечні наслідки.
Основні правила безпеки під час занурення у воду:
купатися лише в спеціально обладнаних місцях, де є рятувальні пости, а дно водойми перевірене та очищене від небезпечних предметів;
перед зануренням обов’язково розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла;
купання дітей та перебування їх поблизу водойм можливе лише під наглядом дорослих;
після занурення слід розтертися махровим рушником, одягнути сухий одяг і випити гарячого чаю.
