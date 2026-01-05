Гість напав із ножем на господаря квартири в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив знайомого ножем у груди та втік із місця події. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Подія сталася кілька днів тому вдень у квартирі 46-річного одесита, до якого завітав приятель разом зі своєю коханою. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. Гість приревнував жінку до господаря оселі, схопив ніж, що лежав на столі, та вдарив ним потерпілого у груди.

Після скоєного зловмисник разом із жінкою залишив квартиру. Потерпілому викликали «швидку» сусіди. Медики госпіталізували чоловіка з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки з ушкодженням плевральної порожнини та повідомили про інцидент поліцію.

Правоохоронці того ж дня розшукали підозрюваного в місті та зібрали речові докази його причетності до злочину. Частину з них скерували на проведення судових експертиз.

За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Одеське районне управління поліції № 1