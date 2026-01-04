В Одесі та передмісті обмежили водопостачання через ремонти

В Одесі та передмісті тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Відновлення подачі води очікується протягом 4 січня, однак терміни можуть змінюватися залежно від перебігу робіт.

Про це у неділю, 4 січня, повідомляє «Інфоксводоканал».

Де немає води в Одесі

До 13:00 4 січня:

вул. Канатна, 61–65

Канатний провулок

вул. Велика Арнаутська, 1–27

вул. Мала Арнаутська, 2–28

вул. В’ячеслава Чорновола, 1–8

вул. Леонтовича, 8–10

вул. Михайлівська, 2–16

Михайлівська площа

До 14:00 4 січня:

Фонтанська дорога, 1–31

вул. Добровольців

вул. Академічна

вул. Зоопаркова

вул. Сегедська

вул. Артура Савельєва, 2–8

До 16:00 4 січня:

вул. 36-та Лінія (до 52-ї лінії, селище Шевченка)

До 14:00 4 січня (Одеська область):

село Тихе

село Чоботарівка

Телефони для довідок (цілодобово):

0-800-307-505

048-705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Бювети в Одесі

В Одесі загалом працює 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода в них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

Бювети розташовані за такими адресами: