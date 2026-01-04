В Одесі та передмісті обмежили водопостачання через ремонти
В Одесі та передмісті тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Відновлення подачі води очікується протягом 4 січня, однак терміни можуть змінюватися залежно від перебігу робіт.
Про це у неділю, 4 січня, повідомляє «Інфоксводоканал».
Де немає води в Одесі
До 13:00 4 січня:
вул. Канатна, 61–65
Канатний провулок
вул. Велика Арнаутська, 1–27
вул. Мала Арнаутська, 2–28
вул. В’ячеслава Чорновола, 1–8
вул. Леонтовича, 8–10
вул. Михайлівська, 2–16
Михайлівська площа
До 14:00 4 січня:
Фонтанська дорога, 1–31
вул. Добровольців
вул. Академічна
вул. Зоопаркова
вул. Сегедська
вул. Артура Савельєва, 2–8
До 16:00 4 січня:
вул. 36-та Лінія (до 52-ї лінії, селище Шевченка)
До 14:00 4 січня (Одеська область):
село Тихе
село Чоботарівка
Телефони для довідок (цілодобово):
0-800-307-505
048-705-55-05
068-905-55-05
066-905-55-05
093-17-00-155
Бювети в Одесі
В Одесі загалом працює 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода в них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
Бювети розташовані за такими адресами:
сквер Мечникова
сквер Михайлівський
пр. Небесної Сотні, 14
вул. Дальницька, 25
вул. М. Говорова
вул. Просвіти, 1-Д
вул. Геранієва
вул. Кримська
вул. Героїв оборони
сквер Прохоровський
вул. І. Рабіна
вул. Інглезі
пр. Лесі Українки, 33
пр. Князя Ярослава Мудрого, 1
6 ст. Великого Фонтану
вул. Космонавтів
сквер Старобазарний
