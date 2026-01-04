Одеські новини ТОП Новини 

В Одесі та передмісті обмежили водопостачання через ремонти

В Одесі та передмісті тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Відновлення подачі води очікується протягом 4 січня, однак терміни можуть змінюватися залежно від перебігу робіт.

Про це у неділю, 4 січня, повідомляє «Інфоксводоканал».

Де немає води в Одесі

До 13:00 4 січня:

  • вул. Канатна, 61–65

  • Канатний провулок

  • вул. Велика Арнаутська, 1–27

  • вул. Мала Арнаутська, 2–28

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 1–8

  • вул. Леонтовича, 8–10

  • вул. Михайлівська, 2–16

  • Михайлівська площа

До 14:00 4 січня:

  • Фонтанська дорога, 1–31

  • вул. Добровольців

  • вул. Академічна

  • вул. Зоопаркова

  • вул. Сегедська

  • вул. Артура Савельєва, 2–8

До 16:00 4 січня:

  • вул. 36-та Лінія (до 52-ї лінії, селище Шевченка)

До 14:00 4 січня (Одеська область):

  • село Тихе

  • село Чоботарівка

Телефони для довідок (цілодобово):

  • 0-800-307-505

  • 048-705-55-05

  • 068-905-55-05

  • 066-905-55-05

  • 093-17-00-155

Бювети в Одесі

В Одесі загалом працює 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода в них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

Бювети розташовані за такими адресами:

  • сквер Мечникова

  • сквер Михайлівський

  • пр. Небесної Сотні, 14

  • вул. Дальницька, 25

  • вул. М. Говорова

  • вул. Просвіти, 1-Д

  • вул. Геранієва

  • вул. Кримська

  • вул. Героїв оборони

  • сквер Прохоровський

  • вул. І. Рабіна

  • вул. Інглезі

  • пр. Лесі Українки, 33

  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1

  • 6 ст. Великого Фонтану

  • вул. Космонавтів

  • сквер Старобазарний

