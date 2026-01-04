В Одесі перейменували вулицю Перепечка на честь композитора Лятошинського

У Хаджибейському районі Одеси вулицю Перепечка офіційно перейменували на вулицю Композитора Лятошинського. Відповідне рішення ухвалила Одеська міська рада з метою вшанування видатного українського митця, одного з основоположників модерністського напряму в національній класичній музиці.

Про перейменування повідомили в Телеграм-каналі Одеської міської ради. Рішення приурочене до вшанування постаті Бориса Лятошинського — композитора, диригента й педагога, який народився 3 січня 1895 року та зробив значний внесок у розвиток української культури.

Борис Лятошинський народився у Житомирі, навчався й працював у Києві, де закінчив університет та консерваторію. Його творчість поєднала українські національні мотиви з провідними європейськими музичними тенденціями ХХ століття. Серед учнів композитора — Валентин Сильвестров, Іван Карабиць, Леонід Грабовський та інші діячі, які сформували сучасну українську композиторську школу.

Попри тиск радянської цензури, зокрема заборону Третьої симфонії у 1951 році, твори Лятошинського згодом здобули широке визнання як визначні зразки української музики ХХ століття. Його композиції виконувалися на сценах Одеського національного академічного театру опери та балету й Одеської філармонії.

В Одеській міській раді зазначають, що перейменування міських топонімів на честь українських діячів культури є важливим кроком у збереженні національної пам’яті та формуванні українського культурного простору міста.

Окреме місце в біографії композитора займає його діяльність у 1920-х роках на київському радіо, де він був одним із перших музичних редакторів і консультантів. Лятошинський працював над створенням програм, які популяризували симфонічну та камерну музику серед широкої аудиторії, роблячи її доступною поза межами концертних залів.

Борис Лятошинський помер у 1968 році в Києві, залишивши по собі потужну творчу спадщину, яка й нині залишається актуальною.