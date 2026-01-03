Народний артист України Богдан Чуфус помер в Одесі

В Одесі 2 січня пішов із життя відомий український актор Богдан Чуфус. Інформацію про смерть народного артиста України підтвердили в Одеській міській раді.

Богдан Чуфус був яскравою постаттю українського театрального й культурного життя. Протягом багатьох років він працював у театрі та кіно, був телеведучим і співаком, залишивши помітний слід у мистецтві Одеси та України загалом.

З 1977 по 2005 рік Богдан Чуфус був актором Одеського академічного драматичного театру, де створив десятки сценічних образів і здобув визнання глядачів та колег. У 1994 році за вагомий внесок у розвиток української культури й театрального мистецтва йому присвоїли звання заслуженого артиста України, а згодом — народного артиста України.

Актор вирізнявся широким драматичним діапазоном і творчою сміливістю. Зокрема, він майстерно виконав жіночий образ — старої Єлизавети Францівни у комедії І. Піковського «Золоті часи», що стало прикладом його акторської універсальності та готовності до сценічних експериментів.

Після завершення роботи в театрі Богдан Чуфус долучився до Одеського телебачення, де працював диктором і телеведучим, розширивши свою присутність у культурному та медійному просторі міста. Також він виступав як співак, виконуючи українські народні пісні та популяризуючи народну творчість.

Ім’я Богдана Чуфуса назавжди залишиться в історії культурного життя Одеси як символ відданості професії, багатогранного таланту та багаторічної творчої праці.