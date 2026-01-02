Четверо Героїв з Одещини загинули, захищаючи Україну

Стало відомо про загибель на фронті чотирьох військовослужбовців з Одеської області — Юрія Буракова, Сергія Капланського, Сергія Лунгула та Юрія Станішевського. Про втрати повідомили на офіційних сторінках територіальних громад у Facebook.

Юрій Бураков

Юрій Бураков, 1990 року народження, проживав у селі Степанівка. Захисник мав звання старшого солдата. Він помер 28 грудня 2025 року.

2 січня у Березівці з воїном попрощалися «живим коридором», після чого його поховали на Алеї Слави міського кладовища.

Сергій Капланський

Сергій Капланський загинув під час виконання бойового завдання. Він служив старшим стрільцем-оператором другого механізованого взводу шостої механізованої роти другого механізованого батальйону.

У 1986 році Сергій разом із родиною переїхав у Придунав’я з Київщини після аварії на Чорнобильській АЕС. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він долучився до лав Сил оборони України та виконував бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

«Він був людиною світлої душі — чесний, доброзичливий, завжди готовий допомогти», — зазначили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Поховають воїна на Алеї Слави Нового цвинтаря в Ізмаїлі.

Сергій Лунгул

Молодший сержант Сергій Лунгул загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області. Захисник повертається додому «на щиті».

Він народився 12 вересня 1975 року в Подільську. Закінчив Одеський верстатобудівний технікум, працював в «Укрзалізниці», де пройшов шлях від помічника машиніста до машиніста-інструктора.

Разом із дружиною виховував двох дітей. Першим до Сил оборони долучився молодший син, згодом на захист України став і батько. Сергій Лунгул воював на Донецькому, Харківському напрямках та в Курській області.

Юрій Станішевський

Юрій Станішевський, 1978 року народження, служив головним сержантом взводу берегової оборони батальйону берегової оборони військової частини А7382. Він загинув 22 грудня 2025 року поблизу Берислава Херсонської області.

2 січня Південнівська міська територіальна громада попрощалася із захисником. У громаді цього дня було оголошено День жалоби.